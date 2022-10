Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 192, 193 dan 194: Uji Kompetensi Pilihan Ganda

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 9 SMP halaman 192, 193 dan 194.

Di halaman 192, 193 dan 194, siswa diminta untuk menjawab soal uji kompetensi pilihan ganda.

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 192

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan … karena ….

A. negatif, muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik

B. positif, muatan positif dari kain wol berpindah ke penggaris plastik

C. positif, muatan negatif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol

D. negatif, muatan positif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol

Jawaban: A

2. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa ….

A. A bermuatan positif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif

B. A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif

C. A bermuatan positif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan negatif

D.A bermuatan negatif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif

Jawaban: B

3. Fungsi elektroskop untuk ….

A. mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda

B. mengukur besar muatan pada sebuah benda

C. menghasilkan muatan dalam jumlah yang besar

D. mengetahui besar gaya Coulomb dua benda bermuatan

Jawaban: A