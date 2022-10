Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 143, Task 2: How To Operate Photoshop

Cover buku bahasa Inggris kelas 12 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 bagian Task 2, Chapter 10 How to Use Photoshop.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 bagian Task 2, Chapter 10 How to Use Photoshop.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 berupa menjawab pertanyaan Task 2, seputar penggunaan Photoshop.

Dalam menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143, siswa dapat menyimak teks berjudul 'How To Operate Photoshop: Tutorial For Beginners'.

Sebaiknya siswa memahami teks 'How To Operate Photoshop: Tutorial For Beginners' agar dapat mengerjakan soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143.

Orangtua atau wali murid, dapat melihat artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 155, 156 Vocabulary Excercise: Fill The Blanks

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143

Reading Comprehension

Task 2: Do the comprehension questions

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 143 bagian Task 2, Chapter 10 How to Use Photoshop. (PDF Buku Bahasa Inggris kelas 12)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 21, Task 2: Answer and Ask Question, Complete Dialog

Answer the following questions by referring ti the text about photoshop above.

1. How many Photoshop tools are introduced in the text above?

Jawaban: There are five important tools: the layer tool, the color and swatches tool, the custom fonts and the text tool, custom brushes and the brush tool, and the crop tool.

2. What is the most important element in Photoshop?

Jawaban: Layers.