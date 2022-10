Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 144, 145, Associating: The Things, What We Use Them For

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 144, 145 bagian Associating.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 144, 145 ini mencakup materi menuliskan benda dan fungsinya.

Dengan menjawab soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 144, 145 siswa juga dapat menambah vacbulary, dan mendiskripsikan fungsi suatu benda.

Artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 144, 145 digunakan sebagai acuan pembelajaran oleh orang tua atau wali murid.

Pastikan siswa dapat mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 144, 145

Associating

We will work in group.

We will write the name of the things in our classroom and what we use them for.

Soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 144, 145 - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 144, 145 bagian Associating. (PDF Buku Bahasa Inggris kelas 7)

1. The Things: Chairs

We use them for: We sit on it

2. The Things: Table

We use them for: We can put our book or other things on it.

3. The Things: Bookcase or cupboard