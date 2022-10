Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 7: Look and Write

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 7 Bab 1 tentang Look and Write.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 7.

Soal pada halaman 7 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Bab 1 tentang What Are You Doing?

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 7, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 7:

Look and Write

Look at the picture and write your friend’s activities.

1. Joshua is ….

Jawaban: Joshua is swimming in the pool.

2. Cici is ….

Jawaban: Cici is eating.

3. Joshua is ….

Jawaban: Joshua is sleeping in the room.

4. Cici and her friens are ….