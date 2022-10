Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 7: Look and Write

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 7 Bab 1 tentang What delicious bakso bagian Look and Write.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 7.

Soal pada halaman 7 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Bab 1 tentang What Delicious Bakso!

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 7, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 7:

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 88 dan 89: Wawancara

Look and Write

Look at the picture and write the sentences.

Write the sentences below based on the picture on page 6.

Number 1 and 2 have been done as examples.

1. Mangoes are sweet.

2. Limes are sour.

3. Grapes are sweet.

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 SD Halaman 122: Jarak pada Gambar

4. Bananas are sweet.

5. Oranges are sweet.