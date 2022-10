Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 16 dan 17 Unit 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 16 dan 17.

Unit 1 tentang There are 67 English Books, bagian Look and Answer.

Look and Answer

Look, count, and say.

- 25 + 15 = 40, forty

- 75 – 3 = 72, seventy two

- 40 - 2 = 38, thirty eight

- 73 + 27 = 100, one hundred

- 80 + 2 = 82, eighty two

- 100 – 25 = 75, seventy five