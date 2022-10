TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 80 Kurikulum Merdeka dalam artikel berikut ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 80 Kurikulum Merdeka Section 4 membahas tentang Your Turn: Reading.

Nantinya, siswa diharuskan mendiskripsikan sebuah makanan.

Setelah selesai menjawab pertanyaan di buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 80 Kurikulum Merdeka, siswa dapat mencocokkan jawaban di kunci jawaban ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 80 Kurikulum Merdeka bersifat terbuka, sehingga memungkinkan siswa mendapatkan jawaban lain.

Work with a classmate. Mind map the texts below. See the Wordbox.

My Mom loves Rujak.

Rujak is a well-known dish in Indonesia.

It is a mixture of various sliced fruits.

It uses spicy palm sugar as a dressing.

The taste is sweet, hot, and spicy.

Origin: Indonesia

Dressing: Spicy palm sugar

Ingredients: Mixture of various sliced fruits

Taste: Sweet, hot, and spicy

