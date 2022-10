Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 34 35 Unit 3: Look and Write

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 34 35 Unit 3, bagian look and write.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 34 35.

Soal pada halaman 34 35 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 3 tentang How much is it? bagian look and write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 34 35, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 34 35.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 34 35:

Look and Write

Look at the pictures to answer the questions on the following page.

Look and Write.

Answer the questions below based on the pictures on page 34.

1. Does Canteen A sell gado-gado?

Jawaban: No, it doesn’t.

2. How much is a plate of shumai in Canteen A?

Jawaban: It is eight thousand rupiahs.

3. Which canteen sells noodles for Rp3.000?