Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 86 Kurikulum Merdeka Chapter 2 Unit 3

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 86 Chapter 2 Unit 3:

b. Work with a friend and answer the following questions.

Bahasa Inggris kelas 7 halaman 86

1. What are the contents of the Instant Bubur pack?

Answer: Porridge flakes, friend onion, crackers, seasoning, dried vegetables.

2. How many steps are there to make the Instant Bubur?

Answer: 4 steps

3. What utensils do you need to make the Instant Bubur pack?

Answer: Stove, pan, laddle.

c. Discuss with your friend to write the cooking steps.

Bahasa Inggris kelas 7 halaman 86

Step 1 Boil water a pid put in the porridge flakes and dried vegetables.

Step 2 Serve in a bowl.

Step 3 Pour seasoning, friend onion, soy sauce.

Step 4 Serve with cracker.

