Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 81 Section 5 Language Focus

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81, dapat dilihat di sini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81 masuk pada Section 5, Language Focus.

Section 5 pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81 ada pada Chapter 2, yakni Culinary and Me.

Nantinya, siswa diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Worksheet 2.17.

Setelah siswa selesai mengerjakan soal pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81, orang tua dapat mencocokkan jawabannya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81 hanya diperuntukkan bagi orang tua untuk membimbing siswa dalam proses belajar.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 81:

a. Circle the article in the brackets (a/an) that completes each sentence correctly. See the Wordbox.

Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 81

1. Monita needs (a/an) oven to bake the cake.

Answer: Monita needs an oven to bake the cake.

2. It takes (a/an) month for Monita to learn to make a black forest.

Answer: It takes a month for Monita to learn to make a black forest.

3. Would you like (a/an) pack of cassava chips?

Answer: Would you like a pack of cassava chips?