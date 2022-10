Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 48 49: Let’s Arrange The Words

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 48 49.

Soal pada halaman 48 49 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 5 tentang Where Is My Pencil?, bagian Let’s Arrange The Words.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 48 49, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 48 49.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 48 49:

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 42 43 Unit 4

Lets Arrange The Words

Let's Arrange The Words. (Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4)

- B T L E A

Correct words: Table

- R E T U C I P

Correct words: Picture

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 38 39 Unit 4: Listen and Circle

- C K L O C

Correct words: Clock

- M L A P