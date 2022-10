Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 108 dan 109 Section 4

TRIBUNNEWS.COM - Simaklah kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 108 dan 109 di dalam artikel berikut ini.

Dalam buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 108 dan 109, siswa diharuskan menjawab lima soal yang ada di Section 4.

Orang tua dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 108 dan 109.

Setelah selesai, orang tua dapat melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 108 dan 109 untuk mencocokkan pekerjaan siswa.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 108:

b. Complete the sentences with there is or there are. Number one has been done for you.

Soal Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 108

1. There is a television in the living room.

2. __________ a pan and a frying pan in the kitchen.

Answer: There are

3. __________ a dipper in the living room.

Answer: There is

4. __________ a desk and a chair in Galang’s bedroom.

Answer: There are