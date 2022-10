Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 62 Unit 6: Look and Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 62.

Soal pada halaman 62 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 6 tentang The Stove is in The Kitchen, bagian Look and Write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 62, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 62.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 62:

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 58 59: Lets Search

Look and Write

On sunday morning, I will taje a bath.

But the bathroom is very dirty.

So I clean it first.

Look and Write.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 51 52: Look And Write

I take a bath in my ….. .

I use ….. to clean my body and …… to wash my hair.

I never forget to brush my teeth using ….. and …. .

After all I dry my body using …. .