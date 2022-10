TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 126 dan 127.

Di dalam buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 126 dan 127, terdapat dua jenis soal yang harus dijawab oleh siswa.

Pada soal pertama poin c, siswa diharuskan mencocokkan stiker sesuai dengan gambar di Worksheet 3.18.

Sementara pada soal poin d, siswa diharuskan untuk mengidentifikasi stiker mana yang cocok untuk dipasang dalam ruangan.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 126 dan 127 ini diperuntukkan bagi orang tua.

Orang tua dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 126 dan 127.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 126 dan 127:

c. Here are the sticker signs that Sinta, Galang, and Ara make. Can you help them match the signs and the pictures? Write the number under each picture.

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 126

Answer:

8-4-5-7-1-3-6-2

d. Look at Worksheet 3.18 again. Can you guess in which room the sticker sign should be placed? Write the number of the sticker sign next to each picture below.

Answer:

1. Front door (4)

2. Bed room (6 and 8)

3. Dining room (1 and 2)

4. Kitchen (5 and 1)

5. Bathroom (3 and 7)

*) Disclaimer:

- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

