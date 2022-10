Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 130 Chapter 3 Unit 3

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 130.

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 130 berada di Chapter 3 yang bertemakan Home Sweet Home.

Sementara soal Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 130 berada di Unit 3, Let's Clean Up!

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal berdasarkan gambar yang ada di Picture 3.9.

Setelah selesai menjawab, siswa dapat bertanya kepada orang tua.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 130 ini diperuntukkan bagi orang tua.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 130:

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 130

a. What can you see in the picture?

Answer: two trash bin full of rubbish.

b. What is in the organic bin?

Answer: organic bin is place full of organic rubbish such as wood, dry leaf, etc.

c. What is in the non-organic bin?

Answer: non-organic bin is trash bin full of non-organic rubbish such as paper, alumunium can, plastic, etc.

d. Do you separate rubbish at home?

Answer:

- if yes: yes, I do separate rubbish at home.

- if no: no, I don't separate rubbish at home.

(Tribunnews.com/Whiesa)