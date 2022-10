Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka Unit 3

TRIBUNNEWS.COM - Simaklah kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka berikut ini.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Siswa dapat meminta bantuan orang tua untuk mengerjakan soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua dalam membimbing belajar siswa.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban yang ada di dalam artikel ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka:

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 6: Cabang-cabang Sains

d. Fill in the following crossword puzzle with the answer words from Worksheet 3.23. Number 6 and 9 have been done for you.

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka

1. Paper

2. Plastic

3. Cardboard

4. Metal

5. Fabric

6. Foodscrap

7. Leaves