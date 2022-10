Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 4

TRIBUNNEWS.COM - Simaklah kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka berikut ini.

Di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka ini, siswa diharuskan untuk mencocokkan kata dengan gambar.

Siswa harus mengerjakan soal di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Setelah selesai mengerjakan, mintalah bantuan orang tua untuk mencocokkan jawabannya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua dalam membimbing siswa saat belajar.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dengan perbedaan jawaban.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka Unit 3

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka:

c. Match the imperative sentence with each picture.

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136 Kurikulum Merdeka

Answer:

1. Put the plastic bottle into the recycle box!

2. Recycle the plastic waste!

3. Don’t burn the garbage!

4. Don’t put leaves in the non-organic bin!

5. Do not litter!

6. Don’t throw the rubbish in the sewer!

7. Separate the rubbish!

8. Clean your room!

(Tribunnews.com/Whiesa)