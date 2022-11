Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Kurikulum Merdeka Halaman 141 Unit 3 Let's Clean Up

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141 dapat dilihat di sini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141 ada pada Chapter 3 yang membahas tentang Home Sweet Home.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141 ada pada Unit 3 tentang Let's Clean Up.

Nantinya, siswa diharuskan mengerjakan soal tentang cara membuat tempat pensil dengan botol plastik.

Siswa dapat mengerjakan soal sesuai yang ada pada gambar di Picture 3.11.

Setelah itu, siswa dapat mengisi jawabannya pada Worksheet 3.31.

Soal di buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141 ini bersifat terbuka, sehingga siswa dapat menemukan jawaban lain.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141 diperuntukkan bagi orang tua dalam membimbing siswa.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 141:

Let’s do a ‘Do-It-Yourself’ (DIY) project.

a. You are going to make a pencil case using a used plastic bottle. Look at the pictures. What do you need to make the pencil case?

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Kurikulum Merdeka Halaman 140 (Kemendkibudristek)

Answer:

Materials:

- Two plastic bottles

- Stickers

- Zipper

- Beads

Equipment:

- Glue

- Scissors

