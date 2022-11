Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 129, Observing and Asking Questions: About Jobs

Cover buku bahasa inggris kelas 7 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 129 bagian Observing and Asking Questions.

Termasuk dalam kurikulum 2013, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 129 berupa menuliskan kalimat tanya tentang pekerjaan seseorang.

Terdapat tiga kolom, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 129 memerintahkan siswa juga menuliskan jawabannya.

Selain itu, pada kolom sebelahnya dalam kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 terdapat kolom nama-nama teman.

Sehingga jawaban berdasarkan siswa dan bersifat subjektif.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Sebaiknya siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 129

Observing and asking questions

We will work in groups

We will complete the table related to jobs and professions based on the conversation above.

1. Beni

Question: Beni what does your father do?

Answer: My father is a farmer. He plants and grows rice.