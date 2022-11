Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 96 97 Unit 9: Look and Answer

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 96 dan 97 Unit 9, bagian look and answer.

Soal pada halaman 96 dan 97 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 9 tentang the elephant is the biggest, bagian look and answer.

Look and Answer.

Look and Answer

Look at the pictures and answer the questions.

1. Is Cici the youngest?

Answer: No, she is not.

2. How is Ujang compared to Aisyah?

Answer: Ujang is older, taller, and heavier than Aisyah.

3. Who is the fattest?

Answer: Ujang is the fattest.