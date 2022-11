Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 115 Unit 10: Read and Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 115.

Soal pada halaman 115 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 10 tentang He Always Gets Up at 5 O’clock, bagian Read and Write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 115, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 115.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 115:

Read and Write.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 108 Unit 9: Look and Write

Read and Write

Aisyah’s Activity on Sunday

Today is Sunday.

Aisyah and her family get up at 04.30 in the morning.

They pray shubuh together at 05.00 o’clock.

Aisyah’s father cleans his car.

Her mother cooks in the kitchen.

Aisyah helps her mother in the kitchen.