TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 137 bagian Associating.

Kunci jawaban berupa melengkapi tabel mengenai kata sifat atau adjectives words.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 137 berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Diketahui, tabel pada halanman 137, terbagi menjadi tiga kolom dengan topik imbuhan atau sisipan kata sifat.

Kunci jawaban pada artikel ini dapat digunakan orang tua atau wali murid untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal hingga selesai terlebih dahulu.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 137.

Associating

Soal Bahasa Inggris kelas 8 halaman 137 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 137 bagian Associating, write an adjectives words. (pdf Bahasa Inggris kelas 8)

We will work in groups.

We will put all the adjectives we have learned into the table below.

We will put the right forms of the adjectives in the right columns.

1. Interesting, more interesting, the most interesting.

2. Far, farther, farthest.