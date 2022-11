Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 109 Unit 10: Let's Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 109.

Soal pada halaman 109 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 10 tentang I like playing “balap karung”, bagian let's write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 109, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 109.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 109:

Let's Write. (Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5)

Let’s Write

Look at the pictures and write the answers.

1. They are Bhineka Primary School students.

They celebrate Indonesia Independence day on August 17th.

Made and his friend play balap karung race.

Made wins the race.

They look so happy when they play the game.

2. Made, who was in the first place, received a trophy from the teacher.