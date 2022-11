Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Halaman 158 159, Cara Menentukan Anggota Himpunan dan Diagram Venn

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban Matematika Kelas 7 halaman 158 159, soal Ayo Kita Berlatih 2.8 menentukan anggota himpunan dan diagram Venn.

Kunci Jawaban Matematika kelas 7 halaman 158 159 terdapat pada buku implementasi Kurikulum 2013 edisi revisi 2016.

Buku Matematika Kelas 7 SMP/MTs tersebut merupakan karya dari Abdur Rahman As’ari, Mohammad Tohir, Erik Valentino, Zainul Imron, dan Ibnu Taufiq.

Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban soal Ayo Kita Berlatih 2.8 menentukan anggota himpunan dan diagram Venn di halaman 158 159.

Kunci jawaban Buku Matematika Kelas 7 ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Kunci jawaban Buku Matematika Kelas 7 halaman 158 159

Soal nomor 1

Diketahui himpunan A ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, himpunan B = {1, 3, 5, 7}, C = {1, 2, 3, 4}, himpunan D = {4, 5, 6, 7}, tentukan anggota dari

a. A ∪ B

b. A ∪ C

c. A ∪ D

d. B ∪ C

e. B ∪ D

f. C ∪ D

Jawab:

a. A ∪ B ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

b. A ∪ C ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}