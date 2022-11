Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 120, Post-Reading Activity: The Enchanted Fish

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 halaman 120 bagian Post-Reading Activity.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 120 berupa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks berjudul The Enchanted Fish.

Sehingga siswa harus memahami teks berjudul The Enchanted Fish, sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 120.

Teks The Echanted Fish terdapat dalam Buku Bahasa Inggris kelas 11 halaman 117 sampai 119.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 halaman 120

Post-Reading Activity

Discussion Questions. Read the questions carefully.

Note down your opinions and reactions to the questions.

1. Did the fisherman like asking the fish for wishes? How did he feel about it? Do you think he could have done something else instead of going back to the fish again and again?

Jawaban: No, he didn't. He felt unsure but he still went to the seahores. No, he didn't.

2. The story doesn't reveal how the prince was turned into a fish. What do you think might have happened?