Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 63 Grammar Review Task 2: Make Noun Phrases

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 43 Grammer Review, Task 2: make noun phrases.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63 berupa menuliskan adjectives atau kata sifat dan kata benda.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63 ini terdapat kolom yang harus diisi.

Terdapat 13 baris yang harus diisi kata sifat dan kata benda sehingga membentuk noun phrases.

Namun, siswa dapat menambahkan sesuai imajinasi siswa, maka jawaban bersifat subjektif.

Orang tua atau wali dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63 - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 43 Grammer Review, Task 2: Make noun phrases. (pdf Bahasa Inggris kelas 10)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 64, Grammar Review Task 3: Adjective Before a Noun

Siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 63

Grammar Review

Taks 2: Make noun phrases

The words on the left columns are adjectives and the words on the right column are nouns.

Combine them to make noun phrases. See number 1 as an example.

1. Spectacular view