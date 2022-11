Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD Halaman 121, Look and Give Tick

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 121 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 121, terdapat tugas Listen and give tick pada Unit 10.

Soal pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 121 berisi soal bagi siswa untuk meberi tanda pada gambar sesuai arahan guru.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 121.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD halaman 121.

Listen and give tick

Look at the picture and listen to the teacher says!

1. A glass of water.

2. A plate of fish.

3. Cici and Aisyah.

4. A glass of orange.

5. Orange.

6. Joshua and Made.

Jawaban:

Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD halaman 121.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)