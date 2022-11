Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 241, 242, 243 dan 244: Uji Kompetensi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 9 SMP halaman 241, 242, 243 dan 244 semester 1.

Di halaman 241, 242, 243 dan 244, siswa diminta untuk menjawab soal Uji Kompetensi pilihan ganda.

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 241

A. Pilihan Ganda

1. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah ....

A. kimia-listrik-cahaya

B. listrik-mekanik-cahaya

C. kimia-mekanik-cahaya

D. mekanik-listrik-cahaya

Jawaban: A

2. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. (Lihat di buku masing-masing)

Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah ....

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 1 dan 4

Jawaban: C

3. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah ....

A. 600 C

B. 60 C

C. 6 C

D. 0,6 C

Jawaban: D

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 242

4. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah ….

A. jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan

B. jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan

C. jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan

D. jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan

Jawaban: A.

5. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut!

Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385,00, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah .... (asumsi 1 bulan=30 hari).

A. Rp114.114,00

B. Rp65.142,00

C. Rp56.456,40

D. Rp55.255,20