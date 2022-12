Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1, Beserta Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 semester 1 terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, kumpulan contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 semester 1 ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Baca juga: Contoh Soal UAS, PAS IPA Kelas 9 Semester 1, Beserta Jawabannya

Pilihan Ganda!

1. Dion : "Hello, Ma. This is my cousin: Erica"

Erica : "How do you do?"

Via : "How do you do?"

What kind of expressions the underlined expression is?

a. greetings

b. hanking

c. introducing

d. leave taking

e. pleasure

Jawab: C