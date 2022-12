Contoh Soal UAS, PAS Matematika Kelas 9 Semester 1, Pilihan Ganda dan Esai Lengkap Beserta Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal UAS PAS Matematika kelas 9 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS PAS Matematika kelas 9 Semester 1 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 3 Soal Esai.

Kumpulah contoh soal UAS PAS Matematika kelas 9 Semester 1 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal UAS PAS Matematika kelas 9 Semester 1

Ilustrasi siswa mengikuti UAS PAS (TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO)

Soal Pilihan Ganda

1. ΔPQR yang berkoordinat di P (2, –3),Q (4, 5), dan R (–4, 6) direfleksikan terhadap sumbu-y. Koordinat bayangan ΔPQR adalah ....

A. P' (–2, 3), Q' (–4, 5), dan R'(4, –6)

B. P' (–2, –3), Q' (-4, 5), dan R'(4, 6)

C. P' (–3, 2), Q' (5, 4), dan R'(6, –4)

D. P' (3, –2), Q' (–5, –4), dan R'(–6, 4)

Jawaban: B

2. Segiempat ABCD dengan A (–1, –2), B (2, –3), C (6, 3), dan D (–4, 2) direfleksikan terhadap garis y = x. Koordinat bayangan segiempat ABCD adalah ....

A. A' (–2, –1), B' (–3, 2), C' (3, 6), D' (2,–4)

B. A' (2, 1), B' (3, –2), C' (–3, –6), D' (–2,4)

C. A' (1, 2), B' (–2, 3), C' (–6, –3), D' (4, –2)

D. A' (–1, 2), B' (2, 3), C' (6, –3), D' (–4, –2)

Jawaban: A

3. Diketahui titik sudut sebuah segitiga yaitu S (–2, –1), T (–1, –4), dan U (–4, –1). Bayangan hasil translasi Segitiga STU dengan translasi (x – 2, y + 5) adalah ….