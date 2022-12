TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 2 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 2 Semester 1 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 Soal Esai.

Kumpulah contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 2 Semester 1 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 2 Semester 1

Ilustrasi belajar di rumah. (https://pixabay.com/)

Baca juga: Contoh Soal UAS, PAS PAI Kelas 2 Semester 1, Lengkap dengan Jawabannya

Soal Pilihan Ganda

1. Beni and his friend go to park. “ Park “ in Indonesian language is…

A. Laut

B. Pantai

C. Taman

Jawaban: C

2. Milk has a shape…

A. Gas object

B. Liquid object

C. Solid object

Jawaban: B

3. Dayu sarapan menggunakan nasi goreng.” Sarapan” in English language is…