Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 11 Disertai dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Inggris kelas 11 semester 1 beserta kunci jawaban.

Contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 11 ini terdiri dari soal 15 pilihan ganda dan 5 uraian.

Soal dan kunci jawaban UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 11 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 11 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 11 ini.

Contoh Soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 1

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, d, or e!

1. Susan and Dian get new chance,....... ?

A. doesn’t she

B. does she

C. do they

D. don’t they

E. aren’t they

Jawaban: D

Question number 2-5

Ida : It is very hot today, isn’t it?

Uni : Yeah. It is. I wish I had a can of coke now.

Ida : Yeah, me too. Ups, here is my house. Would you like to get in?

Uni : Of course. Thanks very much

Ida : Please, sit Uni

Uni : Thanks, Ida. Wow, it is cool and nice here

Ida : I’ve turned on the TV. Anyway, would you like something to drink?

Uni : Anything would be fine, as long as it is cold

2. Where do you think the dialogue take place?

A. In the garden

B. At Ida's house

C. At school

D. On the way home from school

E. At the cinema

Jawaban: B