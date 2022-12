Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 1, Beserta Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Inggris kelas 4 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris kelas 4 Semester 1 terdiri dari 15 soal pilihan ganda.

Dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, kumpulan contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris kelas 4 Semester 1 ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Contoh soal UAS, PAS Bahasa Inggris kelas 4 semester 1, beserta kunci jawaban

The text is for questions no 1 to 2

Fill in the missing words!

Sasa is cooking noodle in the kitchen. She is _ _ _ (1) on the gas stove. It just needs five minutes to cook the noodle. Sasa likes noodle very much. It is _ _ _ (2) food.

1. A. playing

B. talking

C. turning

D. putting

Jawaban: C

2. A. sweet

B. hot