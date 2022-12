Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 1: Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 1 beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 6 dalam artikel ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 6 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa mengerjakan soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 6 secara mandiri terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris Kelas 6 ini.

Berikut ini contoh soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 6 semester 1 beserta kunci jawabannya:

1. Yuda: “ What do you want to drink?“

Ryan: “ I want to drink …….”

a. Pizza

b. Coffee

c. MeatBalls

d. Rice

Jawaban: b

2. Dian: "Where do you want to go?"