Contoh Soal UAS, PAS Fisika Kelas 12 SMA Semester 1: Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Fisika kelas 12 SMA semester 1.

Contoh soal UAS atau PAS di bawah ini terdiri dari soal pilihan ganda yang disertai kunci jawaban.

Pilihan Ganda

1. Sebuah Lampu Dipasang Pada Sumber tegangan 220 V. Jika kuat Arus Listrik yang melalui Lampu adalah 0,25 A. Hambatan lampu tersebut adalah....

A. 880 Ohm

B. 220 Ohm

C. 100 Ohm

D. 98 Ohm

E. 180 Ohm

Jawaban: A

2. Muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar adalah, beda potensial diantara ujung-ujung penghantar pada saat 1 sekon adalah .....

A. 4 V

B. 6 V

C. 10 V

D. 40 V

E. 60 V

Jawaban: E

3. Sebuah penghantar dilairi arus listrik 1 A selama 1 menit, muatan listrik yang mengalir adalah .....

A. 20 C

B. 30 C

C. 60 C

D. 90 C

E. 120 C

Jawaban: C

Baca juga: Contoh Soal UAS, PAS Ekonomi Kelas 12 SMA Semester 1: Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

4. Sebuah lampu dilairi arus listrik 0,8 A, jika muatan elektron adalah, maka jumlah elektron yang mengalir selama 1 jam adalah .....

A. 1,8 X 10^12

B. 2 X 10^19

C. 1,2 X 10^19

D. 5,0 X 10^18

E. 7,9 X 10^16

Jawaban: A

5. Kuat arus yang terjadi pada rangkaian tersebut adalah jika tegangan pada suatu rangkaian tersebut 36 V adalah .....

A. 2 A

B. 3 A

C. 36 A

D. 40 A

E. 52 A

Jawaban: A

6. Hambatan sebuah konduktor tidak bergantung pada .....

A. Panjang Konduktor

B. Luas Penampang Konduktor

C. Jenis Konduktor

D. Suhu Konduktor

E. Massa Jenis Konduktor