Contoh Soal UAS, PAS TIK Kelas 9 Semester 1, Lengkap dengan Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mapel TIK Kelas 9 Semester 1.

Contoh soal UAS/PAS TIK Kelas 9 Semester 1 ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya, yang dilansir beberapa sumber.

Kumpulan contoh soal berikut hanya digunakan sebagai referensi pembelajaran siswa.

Sebaiknya, siswa membaca dan menjawab soal terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan siswa.

Contoh Soal UAS/PAS TIK Kelas 9 Semester 1:

Baca juga: Contoh Soal UAS, PAS TIK Kelas 8 Semester 1, Beserta Jawabannya

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C, D dan E di bawah ini!

1. Salah satu media penyimpanan data di dunia maya adalah .....

A. Google drive

B. Memori card

C. Hard drive

D. Flash disk

Jawaban: A

2. Untuk keluar dari e-mail account, kita harus mengklik .....

A. Sign in

B. Sign up

C. Sign out

D. Compose

Jawaban: C

3. Di bawah ini yang merupakan salah satu contoh dari macam-macam surat elektronik adalah .....

A. Google drive

B. Chrome

C. Firefox

D. Google mail