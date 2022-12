TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 1 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 1 Semester 1 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 10 Soal Esai.

Kumpulah contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 1 Semester 1 ini ditujukan kepada orangtua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 1 Semester 1

Soal Pilihan Ganda

1. Budi : Good morning

Mela : …………………..

A. Good afternon

B. Good night

C. Good evening

D. Good morning

Jawaban: D

2. Mrs. Fajri : Good bye, see you tomorrow

Students : …………………………………..

A. Ok, thankyou

B. Good bye, see you tomorrow Mrs. Fajri

C. Nice to meet you

D. I’m fine

Jawaban: B

3. “Sampai jumpa” in english is…