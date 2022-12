Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1, Lengkap Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 5 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 5 Semester 1 ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 8 Soal Esai.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 5 Semester 1

Soal Pilihan Ganda

1. Gadang traditional house is located on the .... island

a. Kalimantan

b. Sumatera

c. Bali

d. Papua

Jawaban: B

2. The biggest island in Indonesia is…

a. Kalimantan

b. Sumatera

c. Bali

d. Papua

Jawaban: D



3. The land mamal is …

a. Goat

b. Crocodile

c. Dolpins

d. Whale

Jawaban: D