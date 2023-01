Contoh Soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris, Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2023, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diganti menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Di SNBT 2023, siswa akan mengikuti Tes Potensi Skolastik (TPS) yang berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran pemecahan masalah.

Salah satu kemampuan siswa yang akan diukur adalah Literasi dalam Bahasa Inggris.

Berikut adalah contoh soal Literasi dalam Bahasa Inggris, dikutip dari simulasi-tes.bppp.kemdikbud.go.id.

Contoh soal ini disertai dengan kunci jawaban serta pembahasan soal.

Baca juga: Contoh Soal SNBT 2023 Penalaran Matematika, Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan

Untuk nomor 1 - 3

Contoh Soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris untuk nomor 1 - 3

1. Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one?

A. Mohades_002

B. Lexi_122

C. Ardillo_87

D. Deepa Kaushik

E. Harish Kumar

Jawaban: E

Pembahasan: Mohades_002 says that no one can moderate or control competition. B, C and D do not say anything about moderating the school competition.

2. The word “persists” in Harish Kumar’s post is closest in meaning to ….

A. occurs

B. remains

C. continues

D. prevails

E. stays

Jawaban: C

Pembahasan: The meaning of persists is “continues to exist.” Therefore, the best answer is C.