Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 6 Halaman 22 Semester 2: Jarak Nada pada C Mayor

Pada pembelajaran 4 Subtema 1 halaman 22 ini dijelaskan bahwa tangga nada pada lagu Aku Cinta Lingkungan adalah tangga nada C.

Nada C pada lagu Aku Cinta Lingkungan dinyanyikan sebagai do atau C adalah do.

Pada Tema 6 Kelas 6 Halaman 22 ini tersemat pertanyaan 'Tahukah kamu jarak nada pada C mayor?'.

Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 6 Halaman 22

lagu Aku Cinta Lingkungan Buku Tematik Tema 6 Kelas 6 Halaman 22 (Buku Tematik Tema 6 Kelas 6)

Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai do atau C adalah do.

Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor?

Jawaban:

Tahu. Jarak nada pada C mayor yakni 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½.

Tangga nada C mayor yang terdiri dari nada c - d - e - f - g - a - b - c'.

