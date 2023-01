Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 6 dan 7 Semester 2, Dialog: Offering Help/Service

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 6 dan 7.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.



Di halaman 6 dan 7, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait dialog di halaman sebelumnya terkait materi Offering Help/Service.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 6-7

Offering Help/Service

Bahasa Inggris kelas 12 halaman 6. (kemdikbud)

Questions

1. Where do you think each conversation takes place?

a. Dialog 1:

b. Dialog 2:

c. Dialog 3:

d. Dialog 4:

Jawaban:

a. Dialog 1: in a doctor’s room

b. Dialog 2: in a bus station (Arjosari, Malang)

c. Dialog 3: at school

d. Dialog 4: at home

2. What are the relationships between the speakers?

a. Dialog 1:

b. Dialog 2:

c. Dialog 3:

d. Dialog 4:

Jawaban:

a. Dialog 1: doctor-patient

b. Dialog 2: tourist-ticket seller

c. Dialog 3: friends

d. Dialog 4: friends