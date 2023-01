Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 94 Semester 2, Warmer: Pairwork

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 94.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.



Di halaman 94, siswa diminta menyusun kata-kata dari huruf yang ditulis tidak beraturan agar menjadi kata yang benar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 94

Warmer: Pairwork

Rearrange the following letters into meaningful words.

Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94.

1. Elcycer:

2. Coeinrnta:

3. Inrinpatgcoor:

4. Unganerliv:

5. Rezogniec:

6. Seurec:

7. Birda:

8. Sctlpreuu: