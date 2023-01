Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 101 Semester 2, Task 2: Enhance Your Vocabulary

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 101.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Di halaman 101, siswa diminta menemukan kata-kata bercetak tebal dalam teks sebelumnya dan cocokkan kata-kata tersebut dengan kalimat pada Task 2.

Kemudian, pada Task 3 terdapat pertanyaan berdasarkan teks yang sama.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 101

Task 2: Enhance your vocabulary.

Find the boldtyped words in the text, then match them with the correct meanings below.

Use the context of the sentences in the text to decide which word matches which meaning.

1. A decrease in the size, price, or amount of something or the act of decreasing something

Answer: Reduction

2. Related to or belonging to the government of a town or city

Answer: Municipal

3. All the people who live in one house