Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 261 Semester 2, Ayo Kita Berlatih 9.4

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Matematika kelas 8 halaman 261 semester 2, bagian Ayo Kita Berlatih 9.4.

Soal Matematika kelas 8 halaman 261 semester 2, bagian Ayo Kita Berlatih 9.4 membahas materi tentang menentukan ukuran penyebaran data.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Matematika kelas 8 halaman 261 semester 2.

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 260 Semester 2, Ayo Kita Berlatih 9.4

Berikut kunci jawaban Matematika kelas 8 halaman 261 semester 2, bagian Ayo Kita Berlatih 9.4 soal nomor 4 dan 5:

4. Tabel berikut menunjukkan usia para kontestan untuk dua kelompok di ajang kompetisi menyanyi. Tentukan mean, median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari usia setiap grup kontestan. Kemudian bandingkan hasilnya.

Jawaban:

- Urutkan data tiap kelas dari nilai terkecil ke terbesar:

Grup A: 15, 16, 17, 18, 18, 21, 21, 22, 24, 28

Grup B: 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 36

- Mencari mean, median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil Grup A

a) Mean = total jumlah umur / total jumlah peserta

Mean = (15 + 16 + 17 + 18 + 18 + 21 + 21 + 22 + 24 + 28 ) / (10)

Mean = 200 / 10

Mean = 20

b) Median = (n/2) dan (n/2 + 1) ⇒ karena n merupakan nilai genap

Median = (10/2) dan (10/2 + 1)

Median = 5 dan 6

Sehingga median terletak pada deretan ke 5 dan 6, kedua nilai deretan dijumlahkan lalu dirata-rata.

Median = 18 + 21 / 2

Median = 39/2

Median = 19,5