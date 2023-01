Active Voice dan Passive Voice: Perbedaan, Kegunaan, dan Contoh

TRIBUNNEWS.COM - Aktif dan pasif adalah dua jenis tata bahasa dalam bahasa Inggris.

Pada mata pelajaran bahasa Inggris, diajarkan perbedaan antara Active Voice dan Passive Voice.

Masing-masing dapat digunakan pada jenis tulisan tertentu.

Mengutip Merriam Webster, sebuah kalimat disebut Active Voice ketika subjek kalimat adalah orang yang melakukan tindakan yang diungkapkan oleh kata kerja.

Sementara dalam Passive Voice, subjek adalah orang atau benda yang bertindak atau dipengaruhi oleh tindakan kata kerja.

Passive Voice biasanya memiliki bentuk kata kerja seperti is, was, atau has been; dan past participle dari kata kerja.

Baca juga: Narrative Text: Pengertian, Generic Structure, Ciri-ciri, dan Contoh

Sebagai informasi, past participle adalah kata kerja yang bisa digunakan saat ingin membuat kalimat pasif atau passive voice atau saat membuat kalimat dalam perfect tenses.

Kalimat pasif dapat berguna ketika seseorang ingin menekankan suatu tindakan yang telah terjadi atau ketika pelaku suatu tindakan tidak diketahui, seperti yang sering terjadi dalam liputan berita.

Kegunaan Active Voice dan Passive Voice

Active Voice menegaskan bahwa orang atau benda yang diwakili oleh subjek tata bahasa melakukan tindakan yang diwakili oleh kata kerja.

Sedangkan, Passive Voice menjadikan subjek sebagai orang atau benda yang bertindak atau dipengaruhi oleh tindakan yang diwakili oleh kata kerja.

Active voice: Jerry knocked over the lamp.

Passive voice: The lamp was knocked over by Jerry.

Kedua kalimat tersebut menggambarkan tindakan yang sama yakni, Jerry menyentuh lampu dan menyebabkannya jatuh.