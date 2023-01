Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 110 Semester 2, Warmer: Broad Race

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 110.

Di halaman 110, siswa diminta bekerja secara kelompok untuk menuliskan kata benda atau kata kerja yang berhubungan dengan memasak.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 110

Warmer: Broad Race

Your teacher will divide the students into four groups.

Every student in each group will race to the board and write a noun or a verb related to cooking in turns.

The group that writes most nouns/verbs is the winner.

See the example.

Answer:

Group 1:

- Bake

- Chocolate