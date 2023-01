Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 114 Semester 2, Task 2: Complete The Dialog

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 114.

Di halaman 114, siswa diminta melengkapi bagian yang kosong pada percakapan dengan ekspresi yang benar.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 114

Task 2: Complete the dialog.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 104-105: Soal Pilihan Ganda

Still related to the recipe above, play the roles of the speakers in the dialogs.

Complete the blanks with suitable expressions.

Bahasa Inggris kelas 12 halaman 114.

Answer:

Percakapan 1

A: Which one do you like, the semisweet or the bittersweet one?

B: I like the bittersweet one.

A: Do you know how to make chocolate dipped strawberries?

B: Sure, first prepare the ingredients .