Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 133, Observing & Asking Questions: Sangkuriang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133.

Soal Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133 membahas materi tentang Sangkuriang.

Siswa diminta untuk menjawab soal pada bagian Observing & Asking Questions.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133:

Observing & Asking Questions

We will discuss what we can learn from “Sangkuriang”. Here are what we will do. First, we will read the questions carefully.

Second, we will find the answer from the story in our notebook. Then, we will answer the questions orally.

We can ask our teacher questions, too. We will use a dictionary. We will make sure we know the meaning of every word in the folktale.

We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the words loudly, clearly, and correctly.

1. Who was Dayang Sumbi? Describe her.

Jawaban:

Dayang Sumbi was a beautiful and kindhearted princess, but sometimes she was very lazy.

Her hobby was weaving cloth.