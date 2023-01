Adjective: Pengertian, Fungsi, Jenis-jenis, dan Contohnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini pengertian, fungsi, jenis-jenis dan contoh Adjective.

Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, siswa belajar materi tentang Adjective.

Adjective dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat.

Mengutip easypacelearning, adjective digunakan untuk menjelaskan kata benda.

Adjective adalah kata-kata yang menggambarkan atau memodifikasi orang lain, benda, tempat, atau ide dalam kalimat.

Kata ini juga dapat mendeskripsikan kata ganti, yaitu kata-kata yang menggantikan kata benda.

Adjective biasanya muncul di depan kata benda yang dideskripsikan, tetapi tidak selalu.

Contoh Kalimat Adjective

I like old houses. (Saya suka rumah-rumah tua.)

The boy is tall and skinny. (Anak laki-laki itu tinggi dan kurus.)

Jane is smarter than her brother. (Jane lebih pintar dari kakaknya.)

Jenis-jenis Adjective dan Penggunaannya dalam Kalimat

1. Kata sifat atributif dan predikatif

Dikutip dari scribbr, adjective bisa bersifat atributif terjadi sebelum kata benda atau predikatif (terjadi setelah kata benda).