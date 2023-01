Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 122 Semester 2, Task 3: Think About It

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 122.

Di halaman 122, siswa diminta berdiskusi secara kelompok tentang leopard geckos.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 122

Task 3: Think about it.

Before you read the following text about how to breed leopard geckos, talk about these things in small groups.

1. Have you ever seen leopard geckos or their pictures?

Answer:

Yes, I have ever seen leopard geckos pictures.

2. Have you ever read anything about leopard geckos?

Answer:

Yes, I have read some things about leopard geckos.

3. What information about leopard geckos did you get from reading?